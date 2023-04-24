Военный эксперт Джерелиевский сообщил о планах НАТО по уничтожению исторических российских территорий

На данный момент, население на территории, где проходят особо важные для России бои, эвакуировано, а сами города и села практически уничтожены. Союзники Киева делают это, потому что понимают неизбежность возвращения территорий в состав РФ. НАТО хочет, чтобы эти земли достались нашей стране в максимально разрушенном состоянии, а на их восстановление пришлось бы потратить невероятное количество времени, сил и денег, приводит слова эксперта URA.RU.