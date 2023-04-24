Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал о намерении НАТО уничтожить будущие территории. Исторические земли России, по мнению Запада, не должны достаться ВС РФ целыми.
На данный момент, население на территории, где проходят особо важные для России бои, эвакуировано, а сами города и села практически уничтожены. Союзники Киева делают это, потому что понимают неизбежность возвращения территорий в состав РФ. НАТО хочет, чтобы эти земли достались нашей стране в максимально разрушенном состоянии, а на их восстановление пришлось бы потратить невероятное количество времени, сил и денег, приводит слова эксперта URA.RU.
Ранее сообщалось, что политолог Франц Клинцевич рассказал об информационной войне, которую страны НАТО ведут против РФ внутри своих государств. Таким образом они настраивают свое население против Москвы и россиян.