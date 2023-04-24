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Три сценария: На Западе назвали пути развития контрнаступления ВСУ

Армия
Три сценария: На Западе назвали пути развития контрнаступления ВСУ

Австралийский генерал в отставке Мик Райан сообщил о трех возможных вариантах предпринимаемых действий Вооруженными силами Украины в рамках осуществления попытки контрнаступления. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт заявил, что ВСУ могут начать одну большую атаку с привлечением всех доступных ресурсов и сил. В качестве второго варианта генерал рассмотрел контрнаступление украинских сил на востоке и на юге. Третий сценарий – попытка провести некрупные контрнаступательные действия без единовременной их координации.

Ранее сообщалось о прогнозах британских генералов по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины. Совокупность серьезных проблем, по их мнению, создала условия невозможности планирования и проведения такой операции. Отмечалось, что судьба Украины решится уже в ближайшие месяцы.
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