Три сценария: На Западе назвали пути развития контрнаступления ВСУ

Эксперт заявил, что ВСУ могут начать одну большую атаку с привлечением всех доступных ресурсов и сил. В качестве второго варианта генерал рассмотрел контрнаступление украинских сил на востоке и на юге. Третий сценарий – попытка провести некрупные контрнаступательные действия без единовременной их координации.