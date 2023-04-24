Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ЦИК России подозревает США в манипуляциях перед выборами президента РФ

Политика
ЦИК России подозревает США в манипуляциях перед выборами президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о намерении стран Запада вмешаться в президентские выборы 2024 года.

США и другие западные страны развернули кампанию, направленную на то, чтобы изменить результаты президентских выборов в России в 2024 году. Для этих целей Вашингтон выделяет огромные деньги, которые помогут определенным людям вмешаться в выборы президента России, заявила Памфилова во время пресс-конференции в Тихоокеанском государственном университете.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ряд стран намерен вмешаться в предстоящие выборы лидера страны. По его словам, которые приводят «РИА новости», эта информация является несомненной, так как многие государства в текущей политической ситуации рассчитывают на изменение политики РФ.
россия США выборы
Военкоры ФАН