США и другие западные страны развернули кампанию, направленную на то, чтобы изменить результаты президентских выборов в России в 2024 году. Для этих целей Вашингтон выделяет огромные деньги, которые помогут определенным людям вмешаться в выборы президента России, заявила Памфилова во время пресс-конференции в Тихоокеанском государственном университете.