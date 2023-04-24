Тысячи мигрантов вышли на протесты в Мексике

Около 3000 мигрантов начали шествие по направлению к городу Мехико, с требованием изменения условий содержания мигрантов. Об этом сообщило издание The Bellingham Herald.
Марш мигрантов, в основном из Центральной Америки, Кубы, Венесуэлы, Эквадора и Колумбии, начался в воскресенье недалеко от границы с Гватемалой. Хотя их заявленным пунктом назначения является Мехико, участники подобных протестов в прошлом направлялись дальше на север, к границе США и Мексики.
Причиной недовольства стал смертельный пожар в мексиканском центре для мигрантов в Сьюдад-Хуаресе. В результате происшествия погибли 39 человек и еще 29 получили ранения. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что люди в учреждении подожгли свои матрасы в знак протеста против предполагаемого перевода.
Ранее неизвестные сожгли палаточный лагерь на границе Мексики и США. Было уничтожено более двух десятков укрытий из пластика, брезента, веток и других материалов.