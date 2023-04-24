Тысячи мигрантов вышли на протесты в Мексике

Марш мигрантов, в основном из Центральной Америки, Кубы, Венесуэлы, Эквадора и Колумбии, начался в воскресенье недалеко от границы с Гватемалой. Хотя их заявленным пунктом назначения является Мехико, участники подобных протестов в прошлом направлялись дальше на север, к границе США и Мексики.