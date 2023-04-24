В Техасе вечеринка после выпускного закончилась стрельбой

На вечеринке в честь выпускного, в городе Техас, произошла стрельба, в результате которой девять человек получили ранения. Информацию об этом сообщил сайт CBSNEWS.
Помощники шерифа округа Джаспер отреагировали на вызов о подозрительном шуме в доме. Приехав на место, офицеры обнаружили девять жертв с нелетальными огнестрельными ранениями. Сообщается, что на вечеринке присутствовало около 250 человек.
По словам властей, после допроса подозреваемых виновник так и не был обнаружен. Мотив для совершения стрельбы полиция так же не нашла. Возраст жертв ведомство пока не разглашает.
Ранее, в Иркутске ссора двух мужчин закончилась стрельбой из ружья. Виновник был задержан.