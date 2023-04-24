«Адмирал Трибуц» проведет учения по борьбе с вражеской подводной лодкой в Японском море

Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту РФ сообщила, что в Японском море большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» проведет учения по поиску и ликвидации лодки условного противника.
Сообщается, что он уже покинул Владивосток для выполнения соответствующих задач. «Адмирал Трибуц» проведет учения в соответствии с планом боевой подготовки флота. В роли противника во время маневров выступит подводная лодка Тихоокеанского флота – ее поиск будет осуществляться при поддержке вертолета морской авиации, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось о важных изменениях в системе управления российскими кораблями. Четыре флота России и Каспийская флотилия по неподтвержденной официально информации «ТАСС» будут переведены в прямое подчинение главному командованию ВМФ.