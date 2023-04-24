«Адмирал Трибуц» проведет учения по борьбе с вражеской подводной лодкой в Японском море

Сообщается, что он уже покинул Владивосток для выполнения соответствующих задач. «Адмирал Трибуц» проведет учения в соответствии с планом боевой подготовки флота. В роли противника во время маневров выступит подводная лодка Тихоокеанского флота – ее поиск будет осуществляться при поддержке вертолета морской авиации, – пишет «РИА Новости».