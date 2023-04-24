RMF FM: Еврокомиссия согласна запретить ввоз большего количества товаров из Украины

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис провел переговоры с послами Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии, чтобы переубедить страны отказаться от своего запрета на ввоз сельхозпродукции с Украины. Однако, на данный момент страны не намерены отказываться от своих приоритетов и запрет остается в силе. Еврокомиссия заявила о готовности принять позицию этих государств и запретить импорт еще большего количества товаров из Украины.