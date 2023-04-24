США признали законными выборы с рекордно низкой явкой в Косово

Посольство сообщило, что выборы в органы местного самоуправления прошли в соответствии с законодательными актами самопровозглашенной республики. Проведенное накануне голосование показало критически низкую явку – 3,5%. Из всех зарегистрированных в четырех муниципалитетов сербов свои голоса пришли отдать только 13 человек, – пишет «РИА Новости».