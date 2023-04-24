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США признали законными выборы с рекордно низкой явкой в Косово

Общество
США признали законными выборы с рекордно низкой явкой в Косово

Дипломатическое представительство Соединенных Штатов Америки признало законными выборы в четырех муниципалитетах Косово и Метохии. Голосование прошло в условиях массового бойкота голосования со стороны местного сербского населения.

Посольство сообщило, что выборы в органы местного самоуправления прошли в соответствии с законодательными актами самопровозглашенной республики. Проведенное накануне голосование показало критически низкую явку – 3,5%. Из всех зарегистрированных в четырех муниципалитетов сербов свои голоса пришли отдать только 13 человек, – пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось о низкой явке на выборах в местные органы самоуправления в Косово и Метохии. Голосование в четырех муниципалитетах с преимущественно сербским населением посетили 1566 албанцев и 13 сербов из зарегистрированных 45095 избирателей.
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