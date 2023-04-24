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Из горящей многоэтажки в Иркутске чудом спасли почти 50 человек

Происшествия
Из горящей многоэтажки в Иркутске чудом спасли почти 50 человек

Сильный пожар произошел ночью 24 апреля в многоквартирном доме на улице Приморской в Иркутске. Об этом сообщает МЧС по региону.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного здания и было потушен через полчаса. Хозяин квартиры покинул горящее помещение, но оставил дверь открытой, что привело к заполнению подъезда дымом и затруднило эвакуацию.

Спасателям удалось эвакуировать по лестничным маршам и пожарным лестницам 47 жильцов, в том числе 19 детей. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сильнейший лесной пожар перекинулся на южнокорейский город Каннын. Огнем было уничтожено по меньшей мере 44 дома, более 300 человек были эвакуированы.
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