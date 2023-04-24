За полетом главы МИД РФ Сергея Лаврова в США следили 3 млн человек по всему миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о рекордном количестве людей, которые следили за полетом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США.
Сегодня, 24 апреля, Лавров прибыл в Нью-Йорк. Во время перелета из Москвы в США за его перемещением следило одновременно 700 тысяч человек. Всего за трансляцией полета российского министра в совокупности наблюдали около 3 млн человек, написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Лавров прилетел в Нью-Йорк ночью 24 апреля. Во вторник, 25 апреля, глава МИД России проведет заседание Совета безопасности ООН на правах руководителя предстоящего саммита.