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За полетом главы МИД РФ Сергея Лаврова в США следили 3 млн человек по всему миру

Политика
За полетом главы МИД РФ Сергея Лаврова в США следили 3 млн человек по всему миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о рекордном количестве людей, которые следили за полетом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США.

Сегодня, 24 апреля, Лавров прибыл в Нью-Йорк. Во время перелета из Москвы в США за его перемещением следило одновременно 700 тысяч человек. Всего за трансляцией полета российского министра в совокупности наблюдали около 3 млн человек, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Лавров прилетел в Нью-Йорк ночью 24 апреля. Во вторник, 25 апреля, глава МИД России проведет заседание Совета безопасности ООН на правах руководителя предстоящего саммита.
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