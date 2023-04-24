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Сеул ограничит экспортные поставки в Россию и Беларусь

Политика
Сеул ограничит экспортные поставки в Россию и Беларусь

Министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея сообщило о намерении расширить список товаров, ограниченных для экспорта и отправляемых, только при получении специального разрешения у правительства.

Согласно заявлению ведомства, новый список, действие которого вступит в силу уже в эту пятницу, будет насчитывать уже 798 наименований товаров, вместо прошлых 57.

«С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию», - говорится в официальном заявлении министерства.

Заявки на закупку Сеул планирует рассматривать индивидуально с каждым и всего лишь в виде исключения.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель сообщил, что почтит память американских ветеранов войны в Корее.
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