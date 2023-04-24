В подгузниках датских младенцев обнаружили тысячи неизвестных вирусов

Ученые из Дании провели исследование и выяснили, что в подгузниках младенцах находятся 10 тысяч ранее неизвестных вирусов.
Как сообщает издание The Washington Post, были изучены фекалии 647 здоровых датских годовалых детей. В грязных подгузниках у малышей обнаружился удивительно разнообразный набор вирусов, многие из которых еще предстоит описать науке.
Издание уточняет, что 90% вирусов, находящихся в «памперсе», атакуют не клетки человека, а лишь бактерии, что не вызывает никаких заболеваний.
По мнению ученых, такое разнообразие обуславливается тем, что кишечные вирусы каким-то образом защищают детей от хронических заболеваний, вроде астмы и диабета, в более позднем возрасте.
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