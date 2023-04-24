США сдают позиции: Австралия начнет развитие высокоточного оружия

Правительство Австралии отдаст приоритет дальним точным ударам, внутреннему производству управляемого оружия и дипломатии в рамках радикальной перестройки системы обороны. Об этом сообщает Reuters.
Власти страны опубликовали заявление, согласно которому Соединенные Штаты больше не являются «единогласным лидером Индо-Тихоокеанского региона». Отмечается, что интенсивная конкуренция между США и Китаем формирует регион и имеет «потенциал для конфликта». Северные базы страны станут центром сдерживания противников и защиты торговых путей и коммуникаций, говорится в сообщении. Кроме того, Австралия будет более тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, включая расширение двустороннего военного планирования и проведение большего числа ротаций американских сил.
Ранее СМИ сообщили, что олимпийский комитет Австралии планирует допустить россиян до участия в ОИ-2032. Власти страны требовали не допускать атлетов из России и Белоруссии до международного турнира, однако организация не пошла у них на поводу.