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Bloomberg: Белый дом возмущен инициативой президента Франции Макрона по мирным переговорам России и Украины

Политика
Bloomberg: Белый дом возмущен инициативой президента Франции Макрона по мирным переговорам России и Украины

Издание Bloomberg сообщило, что Вашингтон оказался недоволен президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за его усилий в решении конфликта России и Украины.

Макрон пытается решить разногласия между Москвой и Киевом и при этом не согласует каждый свой шаг с Белым домом, что крайне раздражает сотрудников администрации президента США Джо Байдена, сообщает издание. Отмечается, что несанкционированные инициативы французского лидера по решению конфликта угрожают целостности намерений Евросоюза и спонсоров Украины.

Ранее сообщалось, что политолог Леонид Савин сообщил о желании стран Запада исключить мирные переговоры между Россией и Украиной. По словам Савинова, Запад не хочет приближать дипломатическое решение конфликта, так как преследует свои личные цели. Он также отметил, что в ближайшем будущем Киев не сможет начать принимать решения самостоятельно, а значит будет не настроен на мирные переговоры.
США франция Джо Байден Эммануэль Макрон
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