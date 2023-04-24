Bloomberg: Белый дом возмущен инициативой президента Франции Макрона по мирным переговорам России и Украины

Издание Bloomberg сообщило, что Вашингтон оказался недоволен президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за его усилий в решении конфликта России и Украины.
Макрон пытается решить разногласия между Москвой и Киевом и при этом не согласует каждый свой шаг с Белым домом, что крайне раздражает сотрудников администрации президента США Джо Байдена, сообщает издание. Отмечается, что несанкционированные инициативы французского лидера по решению конфликта угрожают целостности намерений Евросоюза и спонсоров Украины.
Ранее сообщалось, что политолог Леонид Савин сообщил о желании стран Запада исключить мирные переговоры между Россией и Украиной. По словам Савинова, Запад не хочет приближать дипломатическое решение конфликта, так как преследует свои личные цели. Он также отметил, что в ближайшем будущем Киев не сможет начать принимать решения самостоятельно, а значит будет не настроен на мирные переговоры.