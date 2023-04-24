Bloomberg: Белый дом возмущен инициативой президента Франции Макрона по мирным переговорам России и Украины

Ранее сообщалось, что политолог Леонид Савин сообщил о желании стран Запада исключить мирные переговоры между Россией и Украиной. По словам Савинова, Запад не хочет приближать дипломатическое решение конфликта, так как преследует свои личные цели. Он также отметил, что в ближайшем будущем Киев не сможет начать принимать решения самостоятельно, а значит будет не настроен на мирные переговоры.