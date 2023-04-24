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JapanToday: Немецкие производители надеются на повышение уровня искусственного интеллекта

Технологии
JapanToday: Немецкие производители надеются на повышение уровня искусственного интеллекта

Производители из Германии надеются, что переворот в области искусственного интеллекта достигнет их заводов, чтобы использовать их для производства и ремонта сложной техники. Об этом сообщило издание JapanToday.

На Ганноверской выставке промышленных технологий, которая проходила на прошлой неделе, американская компания по предоставлению IT-услуг HPE была в центре внимания.

Сотрудник фирмы попросил умного виртуального помощника помочь ему и поуправлять рукой другого робота.

«Заводским рабочим больше не нужно вызывать квалифицированного эксперта на место: искусственный интеллект берет на себя все руководство над вашим ремонтом», - прокомментировал разработку аналитик данных из HPE Томас Мейер.

На выставке присутствовало множество именитых фирм, которые также предоставляли свои разработки в области ИИ, например, Microsoft и Siemens.

Основной целью всех этих новшеств разработчики назвали «повышение эффективности» и попросили не опасаться работников ручного труда, уверяя, единственное что займет ИИ – это долю рынка.

Ранее, ученые смогли научить нейросеть подсчитывать стоимость ущерба в ДТП.
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