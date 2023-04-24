JapanToday: Немецкие производители надеются на повышение уровня искусственного интеллекта

Производители из Германии надеются, что переворот в области искусственного интеллекта достигнет их заводов, чтобы использовать их для производства и ремонта сложной техники. Об этом сообщило издание JapanToday.
На Ганноверской выставке промышленных технологий, которая проходила на прошлой неделе, американская компания по предоставлению IT-услуг HPE была в центре внимания.
Сотрудник фирмы попросил умного виртуального помощника помочь ему и поуправлять рукой другого робота.
«Заводским рабочим больше не нужно вызывать квалифицированного эксперта на место: искусственный интеллект берет на себя все руководство над вашим ремонтом», - прокомментировал разработку аналитик данных из HPE Томас Мейер.
На выставке присутствовало множество именитых фирм, которые также предоставляли свои разработки в области ИИ, например, Microsoft и Siemens.
Основной целью всех этих новшеств разработчики назвали «повышение эффективности» и попросили не опасаться работников ручного труда, уверяя, единственное что займет ИИ – это долю рынка.
Ранее, ученые смогли научить нейросеть подсчитывать стоимость ущерба в ДТП.