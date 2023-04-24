Актер Владимир Селиванов рассказал о неудавшихся попытках сохранить брак с супругой

Актер признался, что еще два года назад они с женой поняли, что их совместная жизнь невозможна. Селиванов отметил, что пара создавала семью на общем желании завести ребенка и его будущая супруга тогда казалась ему «комфортным» партнером, – пишет 5-tv.ru.