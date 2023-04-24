Актер Владимир Селиванов рассказал о неудавшихся попытках сохранить брак с супругой

Российский актер Владимир Селиванов встречается с блогером Александрой Калмыковой будучи долгое время женатым. Он рассказал, что все попытки сохранить действующий брак оказались тщетными.
Актер признался, что еще два года назад они с женой поняли, что их совместная жизнь невозможна. Селиванов отметил, что пара создавала семью на общем желании завести ребенка и его будущая супруга тогда казалась ему «комфортным» партнером, – пишет 5-tv.ru.
Ранее сообщалось о пяти фактах полезного влияния секса на здоровье и отношения. В первую очередь, половой контакт выступает хорошей тренировкой для сердечной мышцы, к тому же во время занятий любовью сжигается большое количество калорий. Те, кто дважды в неделю занимается сексом, имеют меньше шансов получить сердечный приступ.