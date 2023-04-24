Евросоюз отреагировал на обвинения из Киева в неспособности спонсирования Украины

Один из представителей Евросоюза прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что страны ЕС не могут выполнить свое обещание, данное Киеву, касательно увеличения поставок боеприпасов.
Высокопоставленные лица ЕС увидели высказывание Кулебы в соцсети и решительно заявляют, что эта информация не соответствует действительности, так как Европа работает над развитием поставок и в скором времени сможет предоставить Киеву необходимую помощь, заявил представитель ЕС во время брифинга. Он отметил, что подобное высказывание официального лица Украины никак не отразится на дальнейших поставках.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украина Кулеба обвинил ЕС в неисполнении своих обещаний в вопросе увеличения поставок боеприпасов и продолжения спонсирования ВСУ в целом. По словам Кулебы, неспособность налаживания военной помощи демонстрирует отсутствие стратегической автономии.