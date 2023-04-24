Евросоюз отреагировал на обвинения из Киева в неспособности спонсирования Украины

Высокопоставленные лица ЕС увидели высказывание Кулебы в соцсети и решительно заявляют, что эта информация не соответствует действительности, так как Европа работает над развитием поставок и в скором времени сможет предоставить Киеву необходимую помощь, заявил представитель ЕС во время брифинга. Он отметил, что подобное высказывание официального лица Украины никак не отразится на дальнейших поставках.