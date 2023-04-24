Северная Корея достроила многоквартирные дома в форме ракет

КНДР завершила строительство квартала жилых домов в форме межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон» в Пхеньяне, в них уже начали заселяться жители. Об этом сообщает издание Chosunilbo.
По данным прессы, горожанам пришлись по нраву новые кварталы. Они описывают дома как «напоминающие ракеты "Хвасон", гордость нашей страны». Один из источников издания сообщил, что «Северная Корея провела церемонию по случаю завершения строительства жилого комплекса, на которой ночью присутствовал ее лидер Ким Чен Ын». Сколько именно домов данного типа было построено, и на какое количество жителей рассчитан район издание не сообщило.
Ранее в МИД КНДР ответили на призывы Запада к денуклеаризации Северной Кореи. Глава дипломатии Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия «и через тысячу лет».