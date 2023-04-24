Северная Корея достроила многоквартирные дома в форме ракет

По данным прессы, горожанам пришлись по нраву новые кварталы. Они описывают дома как «напоминающие ракеты "Хвасон", гордость нашей страны». Один из источников издания сообщил, что «Северная Корея провела церемонию по случаю завершения строительства жилого комплекса, на которой ночью присутствовал ее лидер Ким Чен Ын». Сколько именно домов данного типа было построено, и на какое количество жителей рассчитан район издание не сообщило.