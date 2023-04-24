Президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона вмешаться в гражданскую войну Судана

ВС США были отправлены в Судан для эвакуации и защиты сотрудников американского посольства на территории страны в связи с продолжающейся гражданской войной. Подразделения армии Штатов будут находиться в Судане до окончания операции по защите дипломатов. На данный момент дополнительные силы переведены в режим готовности на случай, если появится необходимость их участия в гражданской войне, говорится в официальном сообщении Байдена.