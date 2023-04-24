Президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона вмешаться в гражданскую войну Судана

Президент США Джо Байден заявил, что в связи с нестабильной внутриполитической ситуацией в Судане вооруженные силы Америки в любой момент могут принять участие в гражданской войне.
ВС США были отправлены в Судан для эвакуации и защиты сотрудников американского посольства на территории страны в связи с продолжающейся гражданской войной. Подразделения армии Штатов будут находиться в Судане до окончания операции по защите дипломатов. На данный момент дополнительные силы переведены в режим готовности на случай, если появится необходимость их участия в гражданской войне, говорится в официальном сообщении Байдена.
Ранее сообщалось, что МИД Египта призвало страны воздержаться от вмешательства во внутренний конфликт Судана, так как это вопрос суверенной страны, и она способна сама решить его с помощью своего правительства и армии.