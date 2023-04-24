Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил начать изучать в школах китайский язык вместо английского

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев высказался по поводу школьного образования и сообщил, что не видит смысла в изучении английского как иностранного языка.
Как сообщают РИА Новости, депутат считает, что пора выводить дисциплину английского языка из перечня обязательных для изучения предметов. Острая нехватка технических специалистов также способствует такому направлению перемен.
«Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России», - прокомментировал свое предложение Хамзаев.
Также, по его мнению, мир огромен и позволяет нам изучать и другие языки. Например, китайский, арабский или португальский.
Ранее парламент Киргизии сообщил о своем намерении перевести гимн на латиницу.