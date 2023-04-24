Эксперт Смирнова назвала причину полярного сияния в России вечером 23 апреля

Ранее сообщалось, что жители Ленинградской области могли увидеть в небе полярное сияние, которое разукрасило ночное небо голубыми, зелеными и красными цветами. Очевидцы события делились впечатлениями и рассказывали, что подобное встретишь нечасто. Они также говорили, что испытывают невероятные ощущения от увиденного и навряд ли забудут эти эмоции.