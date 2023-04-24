Эксперт Смирнова назвала причину полярного сияния в России вечером 23 апреля

Эксперт Мария Смирнова рассказала, чем было вызвано полярное сияние, которое наблюдали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Полярное сияние, замеченное вечером 23 апреля в разных регионах России, было вызвано вспышкой на Солнце, которая произошла 21 апреля. Чтобы заряженное солнечное вещество долетело до атмосферы Земли потребовалось около двух суток. После чего газы, проходящие через полюса, вызвали полярное сияние, приводит слова Смирновой телеканал 78.
Ранее сообщалось, что жители Ленинградской области могли увидеть в небе полярное сияние, которое разукрасило ночное небо голубыми, зелеными и красными цветами. Очевидцы события делились впечатлениями и рассказывали, что подобное встретишь нечасто. Они также говорили, что испытывают невероятные ощущения от увиденного и навряд ли забудут эти эмоции.