Иран заявил, что получил предложение Саудовской Аравии запустить три прямых авиарейса

Организация гражданской авиации Ирана (CAO) получила предложение от Саудовской Аравии запустить три регулярных рейса между двумя странами. Об этом сообщил Китайский информационный Интернет-центр.
Высоко оценив твердую решимость двух стран расширять двустороннее сотрудничество, иранский министр транспорта и городского развития Мехрдад Базрпаш сказал, что на этой основе Иран и Саудовская Аравия решили установить прямые рейсы. Базрпаш сказал, что иранские власти приложат все усилия для запуска перевозок между двумя сторонами как можно скорее.
Ранее Иран пообещал продолжить поддерживать Палестину. МИД страны подчеркнул важность «падения сионистских оккупантов», продолжающихся событий на территории Палестины, а также «единства среди народа и глобальной солидарности с палестинцами».