Иран заявил, что получил предложение Саудовской Аравии запустить три прямых авиарейса

Высоко оценив твердую решимость двух стран расширять двустороннее сотрудничество, иранский министр транспорта и городского развития Мехрдад Базрпаш сказал, что на этой основе Иран и Саудовская Аравия решили установить прямые рейсы. Базрпаш сказал, что иранские власти приложат все усилия для запуска перевозок между двумя сторонами как можно скорее.