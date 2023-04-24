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Первый случай заболевания лихорадкой Денге за несколько лет зафиксирован в Приамурье

Общество
Первый случай заболевания лихорадкой Денге за несколько лет зафиксирован в Приамурье

Роспотребнадзор по Амурской области сообщил о первом за три года случае заражения вирусом Денге в регионе. Заболевание было выявлено у местного жителя, который вернулся из Таиланда. Он был госпитализирован с температурой и болью в суставах

Передачу вируса осуществляют исключительно комары. Инкубационный период длится до 15 суток. При заболевании лихорадкой Денге у больного резко повышается температура до 39-40 градусов и в период от двух до девяти дней несколько раз она снижается и повышается. Самым простым способом защититься от заразных комаров является использование репеллентов.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что одутловатость лица и отечность век могут быть симптомами кори. Тем не менее по словам специалистов, в первые дни после заражения болезнь напоминает по симптоматике ОРВИ.
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