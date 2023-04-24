Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке

Издание РБК Life вместе с HeadHunter поделились изучением рынков труда и сообщило о самых высокооплачиваемых вакансиях для удаленной работы.
Пятое место - iOS-разработчик в IT-компанию. Работодатель обещает сотруднику зарплату в 400 тыс рублей, ДМС, хороший соцпакет, компенсацию фитнеса и обедов. Требования просты: проектировать, реализовывать и внедрять необходимые компоненты, а также автоматизировать процессы разработки.
Четвертое место - Руководитель отдела маркетинга. Сотруднику обещают зарплату в 450 тыс рублей, но потребуют решения широкого списка задач. От составления плана до анализа конкурирующей фирмы.
Третье место - Руководитель направления «Международная логистика». Соискатель будет получать 500 тыс рублей на руки и заниматься организацией международной доставки и перевозками через все доступные виды транспорта.
Второе место - Директор учебного центра в кухонную фабрику. Обещают заработную плату в 500 тыс рублей, но попросят заниматься обучением персонала и оценкой работы предприятия.
И, наконец первое место - IT-директор в компанию. Щедрое вознаграждение в виде почти 1,8 млн рублей потребует от вас знания английского, уверенности в себе и контролировать весь рабочий отдел фирмы. Доступен трансфер на Кипр, но это уже по желанию.
Ранее HeadHunter рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в Рязанской области.