Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке

И, наконец первое место - IT-директор в компанию. Щедрое вознаграждение в виде почти 1,8 млн рублей потребует от вас знания английского, уверенности в себе и контролировать весь рабочий отдел фирмы. Доступен трансфер на Кипр, но это уже по желанию.