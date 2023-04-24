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Reuters: Министры ЕС готовы к нытью украинского МИДа

Политика
Reuters: Министры ЕС готовы к нытью украинского МИДа

Европейские политики ждут очередных жалоб от Украины на недостаточную помощь. Об этом сообщает издание Reuters.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе опубликовал в одной из социальных сетей пост, в котором выразил разочарование по поводу того, что ЕС все еще не договорился об увеличении поставок 155-мм снарядов для Киева. Издание отмечает, что европейские дипломаты ожидают услышать очередные жалобы в понедельник, во время встречи министров иностранных дел ЕС. Европейские чиновники уже отреагировали на критику Кулебы, подчеркнув, что этот ускоренный процесс запущен, поэтому боеприпасы уже поступают в Киев.

Ранее Кулеба превратить Черное море во внутренние воды НАТО. Кроме того, он вновь заявил о намерении Украины установить свой контроль над вошедшими в состав России регионами.
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