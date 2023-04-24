Reuters: Министры ЕС готовы к нытью украинского МИДа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе опубликовал в одной из социальных сетей пост, в котором выразил разочарование по поводу того, что ЕС все еще не договорился об увеличении поставок 155-мм снарядов для Киева. Издание отмечает, что европейские дипломаты ожидают услышать очередные жалобы в понедельник, во время встречи министров иностранных дел ЕС. Европейские чиновники уже отреагировали на критику Кулебы, подчеркнув, что этот ускоренный процесс запущен, поэтому боеприпасы уже поступают в Киев.