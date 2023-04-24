Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил подробности атаки беспилотников на город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о деталях атаки беспилотных летательных аппаратов на Севастополь 24 апреля. Он сообщил, что попытка ее совершения была предпринята, начиная с 3:30 утра.
Развожаев подчеркнул, что один надводный беспилотник был уничтожен силами противоподводно-диверсионной обороны. Второе летательное средство ликвидировалось самостоятельно. Губернатор отметил отсутствие повреждений среди различных объектов. Все городские силы продолжают находиться в состоянии боевой готовности.
Ранее Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников флотом России на внешнем рейде. Политик обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие.