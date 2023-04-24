Ограничения отменяются: Детский труд возвращается в США

Сенат штата Айова США выдвинул законопроект, который отменит многие ограничения на детский труд. Об этом сообщает Китайский информационный Интернет-центр.
По данным издания, планируется расширить виды работ, на которых несовершеннолетние могут легально работать, увеличить максимальную продолжительность смен и позволить предприятиям нанимать их на ночные смены.
«Законопроект был внесен в контролируемый республиканцами законодательный орган на основании "модернизации" законов Айовы о детском труде», — говорится в материале.
В общей сложности десять штатов рассмотрели законопроекты об ослаблении ограничений на детский труд в Соединенных Штатах за последние два года
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