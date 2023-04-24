Мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла угрожает жителям Новой Зеландии возможным цунами

Новое землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии. Оно стало вторым за 48 часов.
Сегодня, 24 апреля, недалеко от Новой Зеландии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3 балла. Эпицентр находился в Тихом океане. В зоне наибольшей опасности оказался город Вангарей, расположенный на полуострове. Национальная метеорологическая служба США призвала граждан Новой Зеландии быть осторожными и готовыми к возможному цунами, которое может быть вызвано мощными толчками.
Ранее, 22 апреля, сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Глубина, на которой располагался очаг подземных толчков, составила 42 километра. Информации о пострадавших не поступало.