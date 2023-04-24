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В дата-центрах TikTok в Вирджинии обнаружили возможный шпионаж со стороны Китая

Технологии
В дата-центрах TikTok в Вирджинии обнаружили возможный шпионаж со стороны Китая

Журнал Forbes взял интервью у сотрудников службы безопасности TikTok и поделился мнением специалистов по поводу уровня защиты данных жителей США.

Как сообщают источники, деятельность дата-центра TikTok по-прежнему тесно связана с бизнесом китайской правительственной компании ByteDance. В центрах обработки данных используются серверы производства Inspur, компании, которая, по словам Пентагона, в 2020 году контролировалась военными КНР.

В самом офисе компании используют флэш-накопители без маркировки и незащищенные серверы, которые зачастую применяются для майнинга. Посетители без сопровождения тоже не редкость в филиале компании.

Сообщается о наличии непомеченных накопителях данных, подключенных к серверам. Об их предназначении не знают даже сами сотрудники.

«ByteDance просто наплевали», - прокомментировал один из работников фирмы, отметив, что компания часто жертвовала стандартами безопасности, чтобы быстрее запускать серверы.

Ранее сообщалось, что на территории США начали массово запрещать TikTok.
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