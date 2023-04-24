Власти Кипра приняли решение о выселении украинских беженцев из отелей

Страна предъявила «ультиматум» украинцам – к 31 мая они должны будут отыскать новое жилье. Гостиницы, которые смогут продолжить прием беженцев будут определены по результатам тендеров Министерства туризма после первого июня. На данный момент власти также прорабатывают возможность обеспечения трудоустройством беженцев и предоставления им субсидий на съем жилых помещений, – пишет AlphaNews.Live.