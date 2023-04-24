Власти Кипра приняли решение о выселении украинских беженцев из отелей

Власти островного государства намерены выселить около трех тысяч беженцев из Украины. Туристические фирмы и отели готовятся к открытию летнего сезона отдыха.
Страна предъявила «ультиматум» украинцам – к 31 мая они должны будут отыскать новое жилье. Гостиницы, которые смогут продолжить прием беженцев будут определены по результатам тендеров Министерства туризма после первого июня. На данный момент власти также прорабатывают возможность обеспечения трудоустройством беженцев и предоставления им субсидий на съем жилых помещений, – пишет AlphaNews.Live.
Ранее министерство иностранных дел Италии сообщило, что нелегальная иммиграция с территории Туниса возросла в два раза. Проблема становится слишком серьезной – беженцы активно перемещаются затем в другие страны Европы.