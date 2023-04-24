Женщина несколько месяцев насиловала 16-летнего подростка после знакомства в баре

Вскоре после этого она заперла мальчика у себя дома и склоняла его к сексу, информирует Citizen TV. Она насильно удерживала его и запрещала ходить на уроки в школу, отпуская только иногда домой. Спустя четыре месяца мать подростка заподозрила неладное и обратилась в полицию, которая помогла ей найти дом Челанги. Женщину задержали.