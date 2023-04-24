Женщина несколько месяцев насиловала 16-летнего подростка после знакомства в баре

Женщина в Кении несколько месяцев насиловала несовершеннолетнего подростка у себя дома после того, как похитила его.
В Кении задержали женщину, которая насильно удерживала у себя дома 16-летнего мальчика после того, как познакомилась с ним в баре. Согласно следствию, 22-летняя Мерси Челанга работала в баре, где встретила подростка.
Вскоре после этого она заперла мальчика у себя дома и склоняла его к сексу, информирует Citizen TV. Она насильно удерживала его и запрещала ходить на уроки в школу, отпуская только иногда домой. Спустя четыре месяца мать подростка заподозрила неладное и обратилась в полицию, которая помогла ей найти дом Челанги. Женщину задержали.
Ранее сообщалось, что 19-летний житель Тихвина был задержан после того, как на протяжении долгого времени насиловал свою 16-летнюю племянницу. Девушку незадолго до ареста обвиняемого нашли мертвой.