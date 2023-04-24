Названы простейшие способы получить здоровую улыбку

Для начала врач посоветовал обращать внимание, на кровоточивость десен. Если перестать обращать на это внимание, то вас в скором времени может ждать пародонтоз, рецессия десен и даже гингивит. Определить здоровые ли у вас десны очень просто. Надо посмотреть на них, потрогать и убедиться, что они упругие и розовые.