Названы простейшие способы получить здоровую улыбку

Доктор медицинских наук Джефри Раппопорт рассказал журналу GQ как достичь прекрасной улыбки и чего следует опасаться.
Для начала врач посоветовал обращать внимание, на кровоточивость десен. Если перестать обращать на это внимание, то вас в скором времени может ждать пародонтоз, рецессия десен и даже гингивит. Определить здоровые ли у вас десны очень просто. Надо посмотреть на них, потрогать и убедиться, что они упругие и розовые.
В качестве профилактики заболеваний стоит начать пользоваться зубной нитью и бороться с зубным налетом. Чистка зубов 2-3 раза в день отлично помогает в этом. Ополаскиватель для рта также считается крайне полезной вещью.
Если вы видите, что перечисленные методы не помогают, то тогда идите к стоматологу и ничего не бойтесь. Чистка зубов не такое страшное и дорогое мероприятие как многие думают. Лучше всего посещать врача хотя бы раз в полгода, но из-за индивидуальных особенностей организма этот промежуток может измениться.
Также, стоит делать рентген зубной полости каждые 1,5 года, дабы, на всякий случай проинспектировать свою челюсть.
Ранее ученые из России создали прибор для ранней диагностики пародонтита.