Венгры усомнились в возможности вступления Украины в НАТО без одобрения России

По ее словам, без одобрения России это невозможно. Она отметила, что ситуация на границах Украины остается нестабильной, а вооруженный конфликт продолжается. Из-за этого правила НАТО не позволяют принять Украину в альянс. Для того чтобы это произошло без риска начала войны, Россия должна дать свое одобрение в виде определенного соглашения. Кроме того, сам Будапешт не хочет видеть Киев в качестве члена альянса. Дело в том, что Украину не раз обвиняли в нарушении прав венгерского населения, проживающего в Закарпатье.