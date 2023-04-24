Венгры усомнились в возможности вступления Украины в НАТО без одобрения России

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро высказала свою точку зрения относительно вступления Украины в НАТО. С мнением эксперта ознакомилось издание «Царьград».
По ее словам, без одобрения России это невозможно. Она отметила, что ситуация на границах Украины остается нестабильной, а вооруженный конфликт продолжается. Из-за этого правила НАТО не позволяют принять Украину в альянс. Для того чтобы это произошло без риска начала войны, Россия должна дать свое одобрение в виде определенного соглашения. Кроме того, сам Будапешт не хочет видеть Киев в качестве члена альянса. Дело в том, что Украину не раз обвиняли в нарушении прав венгерского населения, проживающего в Закарпатье.
Ранее политический эксперт Юрий Светов рассказал при каких условиях Украина может стать членом альянса. Он считает, что для этого придется объединяться с Польшей.