Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников флотом России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в настоящий момент российская флотилия осуществляет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов на внешнем рейде. Сообщается, что все соответствующие службы города находятся в готовности. Развожаев обратился в своем Telegram-канале к жителям города с просьбой сохранять спокойствие.