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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников флотом России

Происшествия
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников флотом России

Службы города находятся в полной готовности. Корабли проводят отражение атаки на внешнем рейде.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в настоящий момент российская флотилия осуществляет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов на внешнем рейде. Сообщается, что все соответствующие службы города находятся в готовности. Развожаев обратился в своем Telegram-канале к жителям города с просьбой сохранять спокойствие.

Ранее исследователи из Стокгольмского международного института исследования проблем мира сообщили о рекордных затратах стран мира на оборону. В прошлом году государства потратили на развитие армий 2,224 триллиона долларов.
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