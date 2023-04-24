Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в США для проведения заседания Совбеза ООН

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о прибытии главы МИД Сергея Лаврова в США.
Сегодня, 24 апреля, Лавров прибыл в Нью-Йорк. 25 апреля под его руководством состоится заседание Совета безопасности ООН, написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 21 апреля Лавров завершил свой тур по Латинской Америке, посетив Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Визиты были проведены перед поездкой в США для укрепления отношений с государствами и освещения проблемы оказания давления на страны со стороны США. По словам главы МИД, многие страны Латинской Америки находятся в постоянной зависимости от «геополитических игр» Белого дома.