Певица LOBODA назвала предательством перевод своих песен на украинский язык

Певица Светлана Лобода, которая является заслуженной артисткой Украины, прокомментировала идею с переводом своих песен с русского языка на украинский.
По мнению певицы, переводить текст ее песен на украинский язык бессмысленно и глупо, так как ее музыку слушают в странах бывшего СССР, где говорят на русском, приводит слова LOBODA Deutche Welle*. Она отметила, что перевод песен на другой язык будет предательством ее поклонников. Однако на территории Украины и при общении с местными СМИ артистка общается исключительно на их языке.
Ранее сообщалось, что певица запланировала тур по США, перед которым посетила Эстонию. В Таллине она приняла участие в митинге в поддержку Украины, куда привела свою 11-летнюю дочь. Также LOBODA не раз открыто поддерживала Киев и жертвовала деньги со своих концертов в поддержку Украины и ВСУ.
*СМИ, признанное иноагентом на территории РФ