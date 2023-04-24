Певица LOBODA назвала предательством перевод своих песен на украинский язык

По мнению певицы, переводить текст ее песен на украинский язык бессмысленно и глупо, так как ее музыку слушают в странах бывшего СССР, где говорят на русском, приводит слова LOBODA Deutche Welle*. Она отметила, что перевод песен на другой язык будет предательством ее поклонников. Однако на территории Украины и при общении с местными СМИ артистка общается исключительно на их языке.