Инженер РАН погибла во Владивостоке в результате несчастного случая в лаборатории

Прокуратура Приморского края сообщает, что несчастный случай произошел в процессе пересева культуры клеток растений и работе с реагентами. По информации от правоохранительных органов, женщина в день инцидента не была допущена к работе и была внесена в листок нетрудоспособности, с нарушениями технологического процесса.