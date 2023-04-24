Инженер РАН погибла во Владивостоке в результате несчастного случая в лаборатории

Ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке погибла, в результате возгорания в лаборатории.
Прокуратура Приморского края сообщает, что несчастный случай произошел в процессе пересева культуры клеток растений и работе с реагентами. По информации от правоохранительных органов, женщина в день инцидента не была допущена к работе и была внесена в листок нетрудоспособности, с нарушениями технологического процесса.
Как сообщает прокуратура , пострадавшая получила ожоги третьей и четвертой степени на 70% участков тела. Смерть инженера наступила 19 апреля в больнице.
Ранее, следствие начало устанавливать обстоятельства пожара произошедшего в Твери, унесшего жизнь трех человек.