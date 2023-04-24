Российские экстремалы намерены установить сверхчеловеческий рекорд на соревнованиях 29 апреля

Мероприятие состоится 29 апреля в Кисловодске. В качестве снарядов, подлежащих уничтожению, будут использоваться грелки, палки, арматура, сковородки и строительные болты. Шивляков заявил, что пока никто не ломал столько предметов подряд. По его мнению, представление будет не только увлекательным, но и опасным – такие физические нагрузки являются критическими даже для профессиональных спортсменов, – пишет «РИА Новости».