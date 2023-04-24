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Российские экстремалы намерены установить сверхчеловеческий рекорд на соревнованиях 29 апреля

Общество
Российские экстремалы намерены установить сверхчеловеческий рекорд на соревнованиях 29 апреля

Один из сильнейших людей планеты Михаил Шивляков рассказал о намерении его коллег, российских экстремалов Сергея Агаджаняна и Сергея Чуприны, установить мировой рекорд по разрушению сотни предметов – от сковородок до арматуры.

Мероприятие состоится 29 апреля в Кисловодске. В качестве снарядов, подлежащих уничтожению, будут использоваться грелки, палки, арматура, сковородки и строительные болты. Шивляков заявил, что пока никто не ломал столько предметов подряд. По его мнению, представление будет не только увлекательным, но и опасным – такие физические нагрузки являются критическими даже для профессиональных спортсменов, – пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно об актерской деятельности фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен сыграл роли в трех кинокартинах.
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