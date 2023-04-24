Система управления российским флотом претерпела важные изменения

Создание группы управления от главкомата ВМФ в Москве позволит сосредоточить все каналы управления флотами. По словам источника, предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами была неэффективной и требовала корректировки. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее в России произошла смена командующих Тихоокеанского и Балтийского флота. Военные эксперты сочли смену руководства подразделений плановой и «обычной практикой», отметив расширившийся круг задач БФ и ТОФ. Командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца сменил на этом посту адмирал Виктор Лиина, который до этого руководил Балтийским флотом. Его же место занял заместитель начальника Генштаба вице-адмирал Владимир Воробьев.