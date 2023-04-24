Израиль заявил, что обстрелял наблюдательный пункт ополчения, поддерживаемого «Хезболлой» в Сирии

Отдельно рано утром в понедельник Kan сообщил, что иранские системы ПВО были активированы вблизи военной базы в городе Исфахан в центральной части Ирана. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. Кроме того, авторы материала рассказали, что незадолго да ударов израильские военные сбросили листовки на арабском, адресованные сирийской армии. В них содержался призыв перестать сотрудничать с «Хезболлой».