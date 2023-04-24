Израиль заявил, что обстрелял наблюдательный пункт ополчения, поддерживаемого «Хезболлой» в Сирии

Серия взрывов была слышна рано утром в понедельник недалеко от сирийского города Кунейтра, под удар попали позиции ополченцев, связанных с ливанским крылом «Хезболлы». Об этом сообщает The Times of Israel.
Сообщения об обстреле были переданы израильской общественной телекомпанией Kan, которая также процитировала Sham FM, сирийскую радиостанцию, связанную правительством Сирии.
Отдельно рано утром в понедельник Kan сообщил, что иранские системы ПВО были активированы вблизи военной базы в городе Исфахан в центральной части Ирана. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. Кроме того, авторы материала рассказали, что незадолго да ударов израильские военные сбросили листовки на арабском, адресованные сирийской армии. В них содержался призыв перестать сотрудничать с «Хезболлой».
Ранее Израиль нанес удары по сектору Газа. Взрывы были слышны по всей территории сектора.