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Боец «Барса»: в зоне СВО мусульмане и христиане помогают друг другу

Украина
Боец «Барса»: в зоне СВО мусульмане и христиане помогают друг другу

Боец 6-го добровольческого корпуса «Барс» под позывным «Красавчик» поделился своим наблюдением о том, что солдаты-христиане и мусульмане всегда оказывают друг другу поддержку. Информацию опубликовали на сайте РИА Новости.

Так, по заявлению бойца, очень много людей поверили в Бога за время службы в зоне СВО. Верующие обеих конфессий занимаются взаимовыручкой и готовы подменить друг друга. Вместе товарищи по оружию празднуют и Пасху, и Ураза-байрам.

Частым явлением «Красавчик» называет подмену бойцов, во время несения религиозной службы.

«Мы все вместе, вместе мы едины, вместе мы победим», - резюмировал он.

Ранее патриарх Кирилл сообщил, что РПЦ будет противостоять новому течению язычества.
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