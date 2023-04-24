Боец «Барса»: в зоне СВО мусульмане и христиане помогают друг другу

Так, по заявлению бойца, очень много людей поверили в Бога за время службы в зоне СВО. Верующие обеих конфессий занимаются взаимовыручкой и готовы подменить друг друга. Вместе товарищи по оружию празднуют и Пасху, и Ураза-байрам.