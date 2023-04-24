Преуспел во многом: стало известно об актерской деятельности олимпийского чемпиона Романа Костомарова

Дебют спортсмена состоялся в 2008 году в сериале «Жаркий лед», над ним также трудились и другие фигуристы. В 2010 году Костомаров снялся в криминальной драме «Близкий враг» – по ее сюжету его персонаж был убит. Он согласился на роль, несмотря на то, что многие актеры боятся смерти их героя на экране. Третьей работой с участием фигуриста стала полукомедия «На измене», где персонаж Костомарова был «трупом».