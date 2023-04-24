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Преуспел во многом: стало известно об актерской деятельности олимпийского чемпиона Романа Костомарова

Общество
Преуспел во многом: стало известно об актерской деятельности олимпийского чемпиона Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров является знаменитым профессиональным спортсменом. Тем не менее, спорт – не единственный жизненный путь, где он пробовал свои силы. Сайт «Дни.ру» рассказал об участии Костомарова в съемках кинофильмов.

Дебют спортсмена состоялся в 2008 году в сериале «Жаркий лед», над ним также трудились и другие фигуристы. В 2010 году Костомаров снялся в криминальной драме «Близкий враг» – по ее сюжету его персонаж был убит. Он согласился на роль, несмотря на то, что многие актеры боятся смерти их героя на экране. Третьей работой с участием фигуриста стала полукомедия «На измене», где персонаж Костомарова был «трупом».

Ранее врач Лев Авербах сообщил, что Роману Костомарову может понадобиться несколько лет для восстановления после болезни. По его мнению, длинный срок реабилитации объясняется осложнениями болезней спортсмена.
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