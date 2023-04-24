В Конгрессе США рассказали об американцах, которые не могут купить продукты или заправить машину

Представитель Конгресса США Пол Госар заявил о необходимости запрета на спонсирование Украины в связи с экономическими проблемами Вашингтона.
Белый дом должен прекратить накачивать Киев оружием и деньгами в ущерб жизни граждан своей страны. В тот момент, пока миллиарды долларов отправляются на Украину, жители США не могут позволить себе элементарные вещи, такие как купить продуктов и заправить машину в один день, написал Госар в своих соцсетях. Он предложил ввести мораторий на спонсирование других стран.
Ранее сообщалось, что политолог Малек Дудаков рассказал о возможной причине проигрыша нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. По мнению Дудакова, развивающийся в Штатах кризис может стать причиной всеобщего недовольства населения, которое зависит выбрать нового президента.