Белый дом должен прекратить накачивать Киев оружием и деньгами в ущерб жизни граждан своей страны. В тот момент, пока миллиарды долларов отправляются на Украину, жители США не могут позволить себе элементарные вещи, такие как купить продуктов и заправить машину в один день, написал Госар в своих соцсетях. Он предложил ввести мораторий на спонсирование других стран.