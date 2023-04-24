Главный сплетник Нью-Йорка рассказал, чего он боится больше всего

Сапровозглашенный «куратор поп-культуры» и «главный источник сплетен про звезд» под псевдонимом Дюксмуа поделился своими переживаниями и опасениями за жизнь. COSMOPOLITAN в интервью с ним поведал всю суть дилеммы горе-творца.
Дюксмуа сообщает, что он просто не может победить своего «внутреннего сплетника», потому что это его натура.
«Но я все еще получаю кайф от того, что кормлю свое голодное сообщество», - заявляет он.
Но иногда, крайняя одержимость звездами начинает расстраивать Дюксмуа и он начинает мечтать о том, что бы вернуть себе ту «сдержанную» привязанность к личной жизни «селебрити».
Также, сплетника беспокоит сохранность его жизни. Куча опубликованной им информации могла разозлить огромное количество звезд, ведь не все хотят, чтобы про их жизнь знали досконально. Физическая расправа его так же не привлекает.
Проблемы с доверием к своему окружению тоже играют немаловажную роль. Когда ты являешься «центровым узлом информации», сплетни про тебя могут стать известны абсолютно всем.
«Я постоянно задаюсь вопросом, предадут ли меня люди, которым я доверяю свою правду», - жалуется Дюксмуа изданию.
Радует же сплетника сейчас количество адреналина, денег и информации, которыми он теперь обладает. Острые ощущения явно ему к лицу.
Ранее, медиум Алиева назвала сплетни причиной хронической усталости.