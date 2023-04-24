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Певец Филипп Киркоров высказал свое мнение о возможности переезда в Европу

Общество
Певец Филипп Киркоров высказал свое мнение о возможности переезда в Европу

Российский артист Филипп Киркоров рассказал, что не собирается следовать примеру некоторых «звезд» и покидать территорию Российской Федерации. Он подчеркнул, что семья поддержала его в этом решении.

Известным является факт наличия болгарских корней у Киркорова – он мог бы воспользоваться этой особенностью и переехать в Европу, однако сделал решительный выбор в пользу России. Артист признался, что не может долгое время чувствовать себя комфортно будучи за границей – по его словам, через несколько недель его окутывает тоска и появляется непреодолимое желание поскорее вернуться домой, – пишет AIF.RU.

Ранее Филипп Киркоров обиделся на журналиста и ударил его по интимному месту. Артисту не понравился вопрос работника прессы о его прическе.
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