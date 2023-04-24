Разведчик MI6: Планы контрнаступления ВСУ оказались уловкой

Крук убежден, что заявления киевских и натовских властей о контрнаступлении являются неуклюжей попыткой психологической операции против России. Он называет такой подход «магическим мышлением», который не имеет никакой связи с реальностью и считает, что украинские власти пытаются вызвать бегство российской армии, прибегая к психологическим манипуляциям. Крук отмечает, что заявления о масштабном наступлении ВСУ являются «чушью» и не смогут вызвать панику в рядах ВС РФ.