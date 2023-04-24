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Разведчик MI6: Планы контрнаступления ВСУ оказались уловкой

Политика
Разведчик MI6: Планы контрнаступления ВСУ оказались уловкой

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, считает, что ВСУ не готовы к контрнаступлению и у Киева нет планов на такое действие. Об этом сообщает издание «Царьград».

Крук убежден, что заявления киевских и натовских властей о контрнаступлении являются неуклюжей попыткой психологической операции против России. Он называет такой подход «магическим мышлением», который не имеет никакой связи с реальностью и считает, что украинские власти пытаются вызвать бегство российской армии, прибегая к психологическим манипуляциям. Крук отмечает, что заявления о масштабном наступлении ВСУ являются «чушью» и не смогут вызвать панику в рядах ВС РФ.

Ранее политический эксперт Василий Колташов заявил, что с помощью слухов о грядущем контрнаступлении власти Украины пытаются «поднять дух бандеровцев». Он считает, что без таких вбросов вера в наступление ВСУ будет потеряна в обществе.
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