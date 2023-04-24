Нападающий Лионель Месси поставил перед «Барселоной» главное и затруднительное условие

Месси решительно настроен вернуться в «Барселону» после двух лет отсутствия в рядах «сине-гранатовых». Однако он намерен провести этот трансфер на своих условиях, поэтому заявил, что его надо подписать до истечения текущего сезона. Это решение Месси принял на основе того, что клуб может принимать необходимое ему решение слишком долго. То есть в тот период, пока «каталонцы» думали бы о подписании игрока, контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» мог бы дальше и не продлиться, так как в этом не было бы смысла.