Нападающий Лионель Месси поставил перед «Барселоной» главное и затруднительное условие

«Барселона» столкнулась с трудными условиями подписания нападающего Лионеля Месси, который рассчитывает вернуться в родной клуб уже в этом году.
Месси решительно настроен вернуться в «Барселону» после двух лет отсутствия в рядах «сине-гранатовых». Однако он намерен провести этот трансфер на своих условиях, поэтому заявил, что его надо подписать до истечения текущего сезона. Это решение Месси принял на основе того, что клуб может принимать необходимое ему решение слишком долго. То есть в тот период, пока «каталонцы» думали бы о подписании игрока, контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» мог бы дальше и не продлиться, так как в этом не было бы смысла.
Иными словами, Месси нужно подписывать контракт либо с ПСЖ, либо с «Барселоной». Однако последние хотели размышлять над этим дольше, чем может позволить себе аргентинец. Поэтому, чтобы ему не пришлось подписывать, а потом разрывать контракт с ПСЖ, он намерен заставить «сине-гранатовых» сделать это в удобное для него время. Таким образом Месси настроен перейти в «Барселону» уже в 2023 году, информирует Sports.ru.
Ранее сообщалось, что Месси намерен провести переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль», который заинтересован в нападающем. Встреча аргентинца с представителями должна состояться в мае этого года, обеспечивая Месси выбором между двумя командами: «Аль-Хиляль» и «Барселона».