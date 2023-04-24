Шведские исследователи сообщили о рекордных затратах стран мира на оборону

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщил о достижении в 2022 году рекордной суммы мировых расходов на оборону за прошедшие восемь лет. В прошлом году государства мира потратили на развитие армий 2,224 триллиона долларов.
Исследователи отметили, что оборонные расходы с 2015 года показывают непрерывный рост. По их расчетам, с 2013 года траты на развитие военной сферы увеличились на 19%. Лидерами по затратам на оборону стали США, КНР, РФ и Саудовская Аравия. Доля военных трат этих государств составила 63% от мирового показателя, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 275 боеприпасов по территории ДНР за прошедшие сутки. Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 40 фактах обстрелов со стороны украинских войск.