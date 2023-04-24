Шведские исследователи сообщили о рекордных затратах стран мира на оборону

Исследователи отметили, что оборонные расходы с 2015 года показывают непрерывный рост. По их расчетам, с 2013 года траты на развитие военной сферы увеличились на 19%. Лидерами по затратам на оборону стали США, КНР, РФ и Саудовская Аравия. Доля военных трат этих государств составила 63% от мирового показателя, – пишет «РИА Новости».