Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Шведские исследователи сообщили о рекордных затратах стран мира на оборону

Армия
Шведские исследователи сообщили о рекордных затратах стран мира на оборону

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщил о достижении в 2022 году рекордной суммы мировых расходов на оборону за прошедшие восемь лет. В прошлом году государства мира потратили на развитие армий 2,224 триллиона долларов.

Исследователи отметили, что оборонные расходы с 2015 года показывают непрерывный рост. По их расчетам, с 2013 года траты на развитие военной сферы увеличились на 19%. Лидерами по затратам на оборону стали США, КНР, РФ и Саудовская Аравия. Доля военных трат этих государств составила 63% от мирового показателя, – пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 275 боеприпасов по территории ДНР за прошедшие сутки. Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 40 фактах обстрелов со стороны украинских войск.
рекордные траты армия расходы на оборону бюджет армии оборона
Военкоры ФАН