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Китайские аналитики: американские санкции объявленные России имеют обратное влияние

Политика
Китайские аналитики: американские санкции объявленные России имеют обратное влияние

Снижение торгового влияния Америки, эксперты китайского телеканала CCTV в своей статье, назвали последствием ранее введенных против России санкций.

По их мнению, волна «антиглобализма», продвигаемая Вашингтоном сыграла с США злую шутку и превратилась в «финансовую бомбу» обратного действия.

«Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции», - заявляется в материале телеканала.

Теперь, такая валюта как «доллар» потеряла свою уникальность, а вместе с этим и нужду в ней. Продвижение в России аналогов SWIFT помогло стране не рухнуть под напором санкций, а наоборот, получить независимость.

«Месть со стороны США можно пережить», - утверждает источник.

Ранее, аргентинский политолог Алехо Ирамаин рассказал о своих предположениях о судьбе доллара.
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