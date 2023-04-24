Снижение торгового влияния Америки, эксперты китайского телеканала CCTV в своей статье, назвали последствием ранее введенных против России санкций.
По их мнению, волна «антиглобализма», продвигаемая Вашингтоном сыграла с США злую шутку и превратилась в «финансовую бомбу» обратного действия.
«Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции», - заявляется в материале телеканала.
Теперь, такая валюта как «доллар» потеряла свою уникальность, а вместе с этим и нужду в ней. Продвижение в России аналогов SWIFT помогло стране не рухнуть под напором санкций, а наоборот, получить независимость.
«Месть со стороны США можно пережить», - утверждает источник.
Ранее, аргентинский политолог Алехо Ирамаин рассказал о своих предположениях о судьбе доллара.