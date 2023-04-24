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ЕС и США раскритиковали Макрона за предложение привлечь Китай к переговорам по Украине

Политика
ЕС и США раскритиковали Макрона за предложение привлечь Китай к переговорам по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон получил шквал критики со стороны представителей США и ЕС, в связи со своим предложением о том, что Китай может выступить посредником в переговорах по поводу ситуации вокруг Украины.

Как сообщает Bloomberg, попытка продавить мнение о необходимости переговоров вместо грядущего контрнаступления, лишь подрывает его связи со странами Запада и Америкой. Издание особенно подчеркивает, что стремление Макрона к мирному урегулированию конфликта, без предварительной консультации со всеми членами Евросоюза бессмысленно и вызывает лишь тревогу у восточного блока.

Ранее, страны Прибалтики и Украина выразили свое крайнее недовольство в связи с высказываниями посла Китая во Франции о принадлежности Крыма.
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