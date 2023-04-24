ЕС и США раскритиковали Макрона за предложение привлечь Китай к переговорам по Украине

Как сообщает Bloomberg, попытка продавить мнение о необходимости переговоров вместо грядущего контрнаступления, лишь подрывает его связи со странами Запада и Америкой. Издание особенно подчеркивает, что стремление Макрона к мирному урегулированию конфликта, без предварительной консультации со всеми членами Евросоюза бессмысленно и вызывает лишь тревогу у восточного блока.